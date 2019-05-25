النائب وجيه عباس ضيف اتحاد أدباء كربلاء

2019/05/25 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استضاف اتحاد الأدباء والكتاب في كربلاء الشاعر والإعلامي وجيه عباس، مساء الجمعة، ضمن أمسياته الرمضانية التي يقيمها أسبوعيا.

وقد أدار الجلسة الشاعر والروائي (حسن

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