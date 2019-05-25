تحذيرات من انجرار الشباب والأطفال خلف المشاريع الخطرة

2019/05/25 | 13:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز_ النجف الاشرف

حذرت لجنة رعاية الطفولة في النجف الأشرف الشباب والأطفال دون السن القانوني من العمل في المشاريع الصناعية الشاقة والخطرة التي تترك اثاراً

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