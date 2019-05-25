مصدر محلي: المرحلة المقبلة ستشهد مزيدا من الصراعات في نينوى

2019/05/25 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مصدر محلي في نينوى، أن مصادقة رئاسة الجمهورية على منصور المرعيد محافظا لنينوى أنهى عمل خلية الأزمة في المحافظة.​

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