2019/05/25 | 13:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس خاطبت رئاسة محكمة استئناف البصرة الاتحادية، وزارة النفط بشأن الإسراع في إنجاز تحقيقات متعلقة بقضايا هدر في المال العام، وذلك بعد تأخر مكتب المفتش العام في وزارة النفط بإرسال نتائج التحقيقات إلى المحكمة.وأخبرت المحكمة الوزارة بأنها ستنجز الإجراءات القانونية بشأن الدعاوى المرفوعة إليها من دون الرجوع إلى نتائج تحقيقات مكتب المفتش

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مخاطبات بشأن تأخر في وزارة النفط بإنجاز تحقيق بقضايا هدر أموال عامة وكالة خطوة برس.

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