الاتحاد يطالب حكومة الإقليم بتنفيذ بنود الاتفاق النفطي مع بغداد

2019/05/25 | 13:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا الاتحاد الوطني الكردستاني، السبت، حكومة إقليم كردستان الى تطبيق بنود الاتفاق النفطي بين اربيل وبغداد, مشيرا الى ان الاتفاق ينص على التزام الطرفين بتنفيذ البنود.وقال عضو المجلس القيادي بالاتحاد اريز عبد الله في تصريح لـ/المعلومة/ إن “على بغداد واربيل الالتزام ببنود الاتفاق النفطي بينهما وعدم تحميل مواطني الإقليم المسؤولية”.وأضاف عبد الله، […]

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