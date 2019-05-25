برجك لهذا اليوم السبت 25-5-2019 , حظك لهذا اليوم

2019/05/25 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحمل 21 آذار – 19 نيسانعزيزي برج الحمل، حماسك يمكنك من العمل بنجاح من خلال فريق، كما يمكنك ترك علامتك بهدوء إذا قمت بإنجاز المهام مع الآخرين.لكن تذكر أن نجاح المجموعة هو الأهم – وليس الأنا الخاصة بك.الثور 20 نيسان – 20 أيارعزيزي برج الثور، اليوم تستطيع إظهار معدنك، ونظرًا للجاذبية التي تتمتع

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