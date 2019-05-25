البنتاغون: القوات الأميركية الجديدة في الشرق الأوسط هي للحماية من التهديد الإيراني

2019/05/25 | 14:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأميركي كايتي ويلبارغر، أن القوات الأميركية الإضافية التي يتم إرسالها إلى الشرق الأوسط للحماية من التهديد الإيراني لن يتم نشرها في سوريا أو العراق.

وكشفت وزارة الدفاع الاميركية البنتاغون، عن إرسال تسعمئة جندي أميركي إضافي الى منطقة الشرق الاوسط لأغراض دفاعية وسط التهديد الإيراني، مؤكدة انه لن يتم نشر أية قوات إضافية في العراق أو سوريا.

ونوهت وزارة الدفاع الاميركية الى ان القوات الإضافية تضم أفرادا لإدارة بطاريات صواريخ باتريوت وطائرات الاستطلاع ومهندسين، مشيرة الى ان معلومات استخباراتية تشير إلى حملة من جانب إيران تربط بين تهديدات في أرجاء المنطقة.

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