الطائر الاخضر ثانياً كأفضل شركة طيران في مطار فنوكوفو الروسي

2019/05/25 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل) على مرتبة أفضل ثاني شركة طيران في الفئة العاشرة من ناحية الإلتزام بالمواعيد

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