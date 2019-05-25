كردستان تحظر استيراد الدجاج لهذا السبب!

2019/05/25 | 14:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة النبأ للأخبار/ كشفت وزارة الزراعة في اقليم كردستان، اليوم السبت، عن حظر استيراد الدجاج من 27 دولة، بسبب انفلونزا الطيور.وقالت الوزارة في بيان، اطلعت وكالة النبأ للأخبار، نسخة منه، إن "ان الاجراء جاء للحفاظ على مدن الاقليم من مرض انفلونزا الطيور، مشيرا الى سعي الوزارة للحفاظ على صحة المواطنين من خلال اتباع عدة وسائل"،

واضاف أن "الوزارة تسعى دائما للحفاظ على اعلى مستوى لإجراءاتها ضد هذا المرض، من خلال عدة وسائل، بينها حظر استيراد الدجاج من 27 دولة"، ونوه البيان الى ان "الوزارة دعت التجار إلى الالتزام بقراراتها بـ"منع الاستيراد من الدول المشمولة بقائمة الحظر".انتهى/س

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