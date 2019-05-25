2019/05/25 | 14:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة النقل، السبت، عن حصول الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية على مرتبة أفضل ثاني شركة طيران في الفئة العاشرة من ناحية الإلتزام بالمواعيد في موسم شتاء ٢٠١٨/٢٠١٩ التي يمنحها مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو لشركات طيران دول العالم.‎وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة صدى، أن “هذا التقييم ليؤكد التطور الكبير الذي قطعته العراقية في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخطوط الجوية العراقية تحصل على المرتبة الثانية كأفضل شركة طيران في تصنيف روسي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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