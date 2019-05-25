التحالف العربي يستهدف تعزيزات عسكرية للحوثيين في اليمن

2019/05/25 | 14:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أستهدف طيران “التحالف العربي” في اليمن، اليوم السبت، تعزيزات عسكرية للحوثيين في محافظة حجة.وذكرت قناة “العربية” أن التعزيزات عبارة عن مركبات عسكرية تحمل ذخائر أسلحة وتقل عناصر مسلحة كانت في طريقها إلى الجبهات التي يسيطرون عليها.وكان مصدر عسكري يمني أكد، يوم الأحد الماضي، أن الجيش حرر عدة قرى في محافظة

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