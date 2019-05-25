2019/05/25 | 14:16

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حشد الشمال : مناطقنا مؤمنة بالكامل والخروقات تحصل بمواقع البيشمركة

اتهمت قيادة الحشد الشعبي محور الشمال، قوات البيشمركة بالسعي لإعادة

انتشارها في المناطق المختلطة عبر اطلاق شائعات.المتحدث باسم المحور علي الحسيني أوضح ان الخروقات الامنية التي حدثت

مؤخراً هي في المناطق التي تنتشر فيها قوات البيشمركة سيما في مناطق

جبال طوز خورماتو”.واضاف الحسيني ان عودة البيشمركة الى المناطق

المختلطة غير ممكنة في ظل الاستقرار الأمني غير المسبوق سيما في كركوك

واطراف صلاح الدين وديالى.

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