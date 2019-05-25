2019/05/25 | 14:16

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قائد القوات البرية : عمليات الجزيرة صمام الأمان في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا

أكد قائد القوات البرية الفريق الركن جمعة عناد أن عمليات الجزيرة هي

صمام الأمان في الشريط الحدودي بين العراق وسوريا.جاء ذلك لدى زيارة عناد مقر قيادة عمليات الجزيرة وكان في استقباله

قائد عمليات الجزيرة حيث قدم إيجازاً مفصلاً عن قاطع المسؤولية وأماكن

أنفتاح القطعات الملحقة بها ، وأشاد قائد القوات البرية بقيادة

العمليات على الجهود المبذولة من اجل فرض الأمن والإستقرار في قاطع

المسؤولية .

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