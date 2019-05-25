2019/05/25 | 14:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

هاجم عضو مجلس النواب طلال الزوبعي، اليوم السبت، رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، مؤكدا انه يهدد المسار التشريعي والرقابي.

حيث قال الزوبعي ان "رئيس البرلمان محمد الحلبوسي يهدد المسار التشريعي والرقابي في العراق بمنعه تأدية القسم لثلاثة نواب حكمت لهم المحكمة الاتحادية باستبدالهم بنواب آخ...

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