تاييد روسي لاجتماع قريب لبحث الاتفاق النووي الايراني

2019/05/25 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت روسيا عن تاييدها لاجتماع قريب لبحث الاتفاق النووي الايراني .وأكد نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف / أن موسكو تؤيد عقد اجتماع للجنة تنفيذ خطة العمل المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني في أقرب وقت.وقال ريابكوف : “نؤيد عقد هذا الاجتماع في أقرب وقت ممكن، لكن الإدارة الخارجية الأوروبية هي المسؤولة عن الخدمات […]

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