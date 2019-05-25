2019/05/25 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس طور باحثون من المعهد الإيطالي للكتنولوجيا في مدينة جنوى، روبوتا يدعى “‏HyQReal‏”، على ‏شكل كلب صغير، وذلك بهدف تقديم الدعم والمساندة للبشر في حالات الطوارئ.‏ وذكرت صحيفة “الميرور” البريطانية، إن ” حجم الروبوت صغير، لكنه قادر على تنفيذ مهمات ‏صعبة”، موضحة أن “طوله يبلغ 1.33 مترا، وارتفاعه 90 سنتيمترا، ويزن 130 كيلوغراما

هناك تفاصيل اخرى بخصوص باحثون يطوّرون روبوتاً على شكل كلب صغير لاستخدامه بالحالات الطارئة وكالة خطوة برس.

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