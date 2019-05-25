تعرف على ابرز محطات الإمام علي (ع)

2019/05/25 | 14:26

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استشهاد الإمام علي عليه السلام هي إحدى أهم الأحداث في التاريخ الإسلامي، حيث كان عليه السلام الإمام الأول للشيعة والخليفة الرابع عند

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