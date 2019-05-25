النجف تتخذ عدد من الإجراءات الأمنية لتأمين زيارة استشهاد الإمام علي (ع)

2019/05/25 | 14:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت الإدارة المحلية في محافظة النجف الأشرف، اليوم السبت، عن اتخاذ عدد من الإجراءات الأمنية لتأمين زيارة ذكرى استشهاد الإمام علي (عليه السلام).

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