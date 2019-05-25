اللويزي : المكون السني يعيش ازمة.. ويعجز عن احداث اي تطور سياسي

2019/05/25 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استبعد النائب السابق عن اتحاد القوى عبد الرحمن اللويزي، تمكن رئيس تحالف المحور الوطني خميس الخنجر من الاطاحة برئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، مشيرا الى :" ان البيت السني يعيش حالة غير مسبوقة من الفوضى ".

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