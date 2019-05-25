"النقل البحري" تبدأ توزيع الأرباح عن عام 2014 على الموظفين

2019/05/25 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الشركة العامة للنقل البحري في وزارة النقل،اليوم السبت، عن المباشرة بتوزيع الارباح المالية لعـام 2014 على الموظفين.

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