اعتقال عدد من المتهمين بالإرهاب والسرقة والتهديد في بغداد

2019/05/25 | 14:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد عددا من المتهمين بالإرهاب، والسرقة والتهديد في مناطق متفرقة من بغداد.

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