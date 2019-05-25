الشباب والرياضة تصرف سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية

2019/05/25 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وجه وزير الشباب والرياضة، احمد رياض، السبت، بصرف سلفة عاجلة للاتحادات الرياضية، إلى حين إكمال مناقشة مناهجها السنوية مع لجنة الخبراء.وقال رياض في بيان تلقت / المعومة/ نسخة منه، “ناقشنا مع رئيس اللجنة الخماسية عصام ثامر الديوان امس الاول الخميس، تفاصيل عدة تتعلق بالإجراءات الإدارية والمالية الخاصة بصرف منحة اللجنة الاولمبية وأكدنا […]

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