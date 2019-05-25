بالوثائق.. قرارات مهمة من مجلس الامن بخصوص العراق

2019/05/25 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} قرر مجلس الامن الدولي في جلسته الاخيرة التي عقدت يوم 21 آيار الماضي القرار رقم 2470 الخاص بالعراق، والذي يتضمن الكثير من التوصيات كما موضح بنص القرار أدناه.

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