كهرباء نينوى تحذر من تشغيل المصابيح الخارجية بالنهار وتتوعد بقطع التيار وغرامة مليون دينار

2019/05/25 | 14:40

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بغداد اليوم - نينوى

أعلنت مديرية كهرباء نينوى، السبت، 25 أيار، 2019، قطع التيار الكهربائي عن كل من يفتح مصباحاً خارجياً اثناء النهار، فيما فرضت غرامة قدرها مليون دينار على المخالفين.وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنها، "تشكر كافة المواطنين الذين ساهموا في ترشيد الكهرباء والحفاظ على المنظومة واستمرارية التجهيز لمدة (24) ساعة".وبينت أنه، "بعد الانتهاء من حملة التثقيف والتوعية، ستبدأ من يوم الاحد الموافق 2652019، حملة ترشيد ضد البعض الذين لم يلتزموا على الرغم من الانذارات والتحذيرات الكثيرة السابقة، حيث سيتم (قطع التيار الكهربائي) عن كافة المخالفين الذين يتركون المصباح الخارجي منارا اثناء النهار، بالاضافة الى فرض غرامة قدرها (مليون دينار)".وتابعت أن، "العقوبة تشمل المسرفين باستخدام الاجهزة بدون وجه حق"، مبينة أنها، "مصرة على ان يكون هذا الصيف هو الافضل من حيث التجهيز وسنتبع كل السبل لغرض المحافظة على الشبكة ومنع المتجاوزين والمسرفين".

بغداد اليوم - ديالى

كشف قائممقام قضاء بعقوبة عبد الله الحيالي، السبت (25 أيار 2019)، عن حجم الضرر الذي تركته ما وصفها بـ"مجزرة البساتين" على مدار 16 سنة.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "بعقوبة شهدت بعد 2003 وعلى م

بغداد اليوم_ الديوانية

أعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، السبت (25 أيار 2019)، احباط محاولة لإدخال كمية كبيرة من الحبوب المخدرة الى المحافظة.

وقالت القيادة في بيان، إن "مديرية شرطة محافظة الديوانية والمنشآت وبالتحديد مفارز قسم شرطة الشامي

بغداد اليوم- البصرة

أعلن ناشطون بصريون على مواقع التواصل الاجتماعي عن تحضيرهم لتظاهرة شعبية غاضبة في حزيران المقبل.

وقال ناشطون بصريون في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنهم "عازمون على تفجير بركانٍ شعبي غاضب من خلال التظاهر امام ديوان

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