الخارجية النيابية تكشف عن زيارة مرتقبة لرئيس الجمهورية الى تركيا والسعودية

2019/05/25 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، السبت، عن زيارات لرئيس الجمهورية برهم صالح الى كل من تركيا والسعودية خلال الساعات المقبلة.

وقال عضو اللجنة ريبوار كريم في تصريح صحفي إن "زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الى الكويت ورئيس الجمهورية برهم صالح الى الاردن، كانتا لبحث مايدور الان في المنطقة وما يتعلق بالتوتر الحاصل بين الولايات المتحدة الاميركية من جهة وايران من جهة اخرى".وأضاف ان "الزيارتين تهدفان الى ابعاد شبح الحرب عن الدولة وعن الشعب العراقي كونه مقبل على مرحلة الاستقرار والازدهار الاقتصادي وهذا يتطلب استقراراً امنيا وعسكريا وسياسيا".وبين كريم، ان "المباحثات ناقشت التبادل التجاري والاقتصادي بين العراق ودول الجوار في حال حصول مشاكل خلال المرحلة المقبلة، وكيف سيكون شكل هذه العلاقات، مبيناً ان تلك التوترات فيما اذا انتهت فان العراق سيستمر بالاتفاقيات الثناية التي ابرمها مع تلك الدول في وقت سابق".



وأوضح كريم، ان رئيس الجمهورية سيزور تركيا والسعودية خلال الساعات المقبلة"، مؤكداً "استمرار تلك الزيارات بقدر ما يتعلق بالوضع العراقي وكيفية حماية امنه واستقراره كونه بحاجة ماسة الى مثل هذا الاستقرار".



والمح كريم الى وجود زيارات مماثلة لكل من رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب وجميعها تهدف الى ابعاد شبح الحرب وما ينتج عنها من مشاكل وتوترات يمكن ان تؤثر في الوضع الداخلي في العراق.وكان رئيس الجمهورية برهم صالح قد قام بزيارة رسمية أمس الأول الخميس إلى الاردن لمدة يوم واحد ، حيث عقد قمة ثنائية مع العاهل الأردني عبد الله الثاني وثلاثية جمعت الجانبين بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وبحث القادة آخر المستجدات والتطورات الإقليمية في المنطقة، والتعاون المشترك بين الدول الثلاث في مختلف المجالات.

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