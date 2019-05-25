2019/05/25 | 14:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس أعلن الحوثيون إطلاقهم صاروخا من نوع “زلزال 1” على تجمع للجيش السعودي في السديس بنجران جنوب غربي المملكة.ونقلت “المسيرة – نت” التابعة للحوثيين عن مصدر عسكري، أن الصاروخ أصاب هدفه بدقة وخلف قتلى وجرحى في الموقع المستهدف، فيما لم تعلق السعودية بعد على هذا النبأ.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحوثيون يطلقون “زلزال 1” باتجاه نجران السعودية وكالة خطوة برس.

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