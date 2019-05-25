الجار الله يتحدث عن زيارة عبد المهدي : “ايجابية وناجحة”

2019/05/25 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- وصف نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، اليوم السبت، زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي الأخيرة بـ”الايجابية والناجحة”، مبينا انها تضمنت تطرح جميع الملفات المشتركة بين البلدين بما يخدم تعزيز العلاقات الثنائية.وقال الجارالله خلال مؤتمر صحفي، بحسب وسائل اعلام كويتية، ان الزيارة تأتي بعد جولة من المشاورات في اطار اللجنة العليا المشتركة، حيث ...

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