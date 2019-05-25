بالوثيقة.. تكليف رئيس جديد لجامعة ميسان

2019/05/25 | 14:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كلفت وزارة التعليم العالي والبحث العملي رئيساً جديداً لجماعة ميسان بالوكالة ولمدة ثلاثة أشهر.وطبقاً للوثيقة المرفقة فأن وزير التعليم قصي السهيل قرر انهاء تكليف ( ا.م.د علي عبد العزيز الشاوي ) من مهام منصب رئيس جامعة ميسان بناءً على طلبه ونقله الى ملاك التدريس في جامعة بغداد / كلية الطب.فيما […]

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