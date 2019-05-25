تشلسي يحدد سعر بيع هازارد.. واللاعب يمهل ريال مدريد 7 أيام

وأوضحت الصحيفة أنه ليس سرا أن هازارد (28 عاما) يرغب بشدة في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف، كما أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يضع توقيع نجم "البلوز" ضمن أولوياته.
وأشارت صحيفة "الميرور" إلى أن هازارد يريد إنهاء الصفقة بهذا التوقيت قبل الانضمام إلى زملائه الدوليين في تصفيات منتخب بلجيكا ليورو 2020 أمام كازاخستان واسكتلندا.
من جانبها، ذكرت "سكاي سبورتس" أن ريال مدريد الإسباني يقيم صفقة شراء هازارد من تشلسي بمبلغ قيمته 88 مليون جنيه إسترليني (أو ما يقرب من 112 مليون دولار).
ويدخل هازارد في السنة الأخيرة المتبقية له بعقده مع تشلسي، الأمر الذي يضع البلوز تحت ضغط المفاوضات، حيث يمكن للاعب التعاقد مجانا مع أي فريق في يناير من العام المقبل، على أن يرحل في صيف 2020.
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