قائد عمليات نينوى:مقتل داعشيين والاستيلاء على دراجاتهما النارية غرب الموصل

2019/05/25 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة عمليات نينوى عن مقتل داعشيين والاستيلاء على عجلتهما النارية غرب الموصل .وقال اللواء نجم الجيوري ان “اللواء ٦٠ بالجيش وفوج ٦٦ حشد عشائري بالتعاون مع شرطة ناحية تل عبطة تمكنوا من قتل داعشيين في منطقة ابو عبات بالناحية والاستيلاء على دراجتهما النارية التي كانا يستخدمانها غرب الموصل “.

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