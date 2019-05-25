المباشرة ببناء الكنائس المدمرة بايمن الموصل

2019/05/25 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مسؤول لجنة اعمار مدينة الموصل في مجلس نينوى عبد الرحمن الوكاع عن بدء اعمار الكنائس المدمرة بايمن الموصل .وقال مصدر ان “الكوادر الهندسية في مديريتي البلدية والبلديات باشرت ببناء الكنائس المدمرة آبان سيطرة عصابات داعش في ايمن الموصل “.وكانت عصابات داعش الاجرامية قامت بتفجير الكنائس والجوامع بعد سيطرتها على الموصل بالعاشر من […]

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