نائب يعزي تعثر استكمال الكابينة الوزارية الى “الخلافات السنية”

2019/05/25 | 14:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ عزى النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، اليوم السبت، تعثر استكمال الكابينة الوزارة الى الخلافات السنة و”تشتت تحال المحور”.وقال الموسوي في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “الخلافات السنة اثرت على استكمال الكابينة الوزارية”، مبيناً أن “تشتت تحالف المحور وما حصل من تغيير على الخارطة السياسية وانتقال عدد من النواب بين الكتل أثر على المفاوضات الجارية مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي”.

واضاف أن “ائتلاف الوطنية متمسك بوزارة الدفاع على الرغم من أنه لا يمتلك ثلاث نواب”، لافتا الى ان “الخلافات السنية أربكت النتائج التي توصل اليها رئيس الوزراء، وبدأ بإعادة التفاوض مع بقية القوى السنية خصوصاً ان وزارتا التربية والعدل كان من المفترض ان تقدم للبرلمان خلال الاسبوع الماضي”.

وتابع أم “تحالف الفتح يسعى لفتح باب الحوار داخل البناء، ومع القوى السنية لان الوضع لا يحتمل انشقاقات بين القوى”، موضحا أن “القوى السنية التي لديها خلافات فيما بينها متفقة على ان تبقى داخل تحالف البناء”.

واوضح أن “هناك وساطة يقوم بها (رئيس تحالف البناء) هادي العامري بين القوى السنية لدرء الخلافات وتقليل التصريحات المتبادلة”.



مشيرا الى أن “الأيام المقبلة حبلى بالمفاجآت ولا نعلم ماذا سيحصل”.

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