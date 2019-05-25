2019/05/25 | 14:47

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كتلة الإتحاد الوطني تعلن إنتهاء جميع الإجراءات القانونية لإنتخاب رئيس إقليم كردستان

السبت

25

ايار

2019 :

02:29 pm

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أعلن النائب عن كتلة الإتحاد الوطني في البرلمان الكردستاني زياد جبار

عن إنتهاء جميع الإجراءات القانونية لانتخاب رئيس للإقليم وماتبقى هو

تحديد موعد لعقد الجلسة الخاصة في البرلمان. جبار أوضح أنه وفقاً للاجراءات القانونية يقوم البرلمان الكردستاني

بتحديد موعد عقد جلسة خاصة بإنتخاب رئيس للاقليم الاسبوع المقبل ،

مضيفاً أنه وفقاً للنظام الداخلي لبرلمان كردستان فأن على هيئة

الرئاسة اعلان موعد الجلسة قبل ثمانٍ وأربعين ساعة من موعد عقدها

واعلام جميع اعضاء البرلمان.

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