2019/05/25 | 14:47

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اعتقال مفجر الدراجة النارية في الدواسة بالموصل

اعلنت قيادة عمليات نينوى اعتقال مفجر الدراجة النارية في الدواسة في

محافظة نينوى.ومن جهة اخرى ..



اعلنت القيادة مقتل داعشيين والاستيلاء على عجلتهما

النارية غرب الموصل .وقال اللواء نجم الجبوري، ان "اللواء ٦٠ بالجيش وفوج ٦٦ حشد عشائري

بالتعاون مع شرطة ناحية تل عبطة تمكنوا من قتل داعشيين في منطقة ابو

عبات بالناحية والاستيلاء على دراجتهما النارية التي كانا يستخدمانها

غرب الموصل ".

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