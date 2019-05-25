جامعة في كركوك تعلن فتح باب التعيين

2019/05/25 | 14:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلنت جامعة (كركوك / التون كوبري) عن فتح باب التعيين للتدريسيين من حملة شهادة الدكتوراه حصراً العام الدراسي المقبل ٢٠٢٠/٢٠١٩.وحددث الجامعة التعيين في التخصصات التالية بحسب بيان الجامعة: – طب الاسنان – الصيدلة – التمريض – التخدير – التحليلات المرضية – البصريات – الادلة الطبية الجنائية – الاشعة والسونار – الاجهزة […]

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