2019/05/25 | 14:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / الحشد الشعبي حرائق الاراضي في صلاح الدين امس غير مفتعلة

25/05/2019 14:52:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

اعلنت قوات الحشد الشعبي في صلاح الدين، السبت، ان الحرائق التي اندلعت امس في اراض زراعية بالمحافظة ليست مفتعلة.

وذكر تصريح لـ أمر لواء التاسع بالحشد المتواجد بصلاح الدين حاكم الجبوري نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "حقيقة الحرائق التي حدثت في محافظة صلاح الدين امس باراض زراعية ليس مفتعلة مثل ماتناوله بعض القنوات والوكالات".

واضاف ان "هذه الحرائق هي من مخلفات المزارعين بعد أكمال حصادهم"، مشيرا الى انه "تمت السيطرة على الحرائق بالكامل".

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