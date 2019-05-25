الجيش الاميركي يستعين بمجندات افريقيات استعدادا لحربه ضد ايران

2019/05/25 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

تستعد كلية ويست بوينت العسكرية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى تخريج عشرات الفتيات اللواتي انضممن إلى الجيش الأمريكي ويعد هذا التخرج سابقة تاريخية بالنسبة للكلية الحربية.

وأعلن ​الجيش الأمريكي​ على حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي إن "قوة جيشنا تكمن في تنوع شعبه وكلية ويست بوينت...

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