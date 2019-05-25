2019/05/25 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن لقاء وزير الخارجية، محمد جواد ظريف، مع السناتور الأمريكية، ديان فينشتاين، يأتي في إطار توضيح مواقف بلاده.ونقلت وكالة “فارس” عن موسوي قوله إن “الحوار وتبادل وجهات النظر يجري منذ أكثر من عقدين من الزمن مع النخب السياسية غير الحكومية الأمريكية ومنهم أعضاء في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الخارجية الايرانية توضح لقاء ظريف مع سناتور امريكي وكالة خطوة برس.

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