بدالة الأعظمية وسط بغداد تودع الكتل الكوتكريتية

2019/05/25 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

أعلنت أمانة بغداد ، عن رفع الكتل الكونكريتية من محيط بدالة الاعظمية وسط العاصمة.

وذكر بيان للأمانة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، اليوم

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