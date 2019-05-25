بالوثيقة.. أمر وزاري بإنهاء تكليف رئيس جامعة ميسان

2019/05/25 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أصدر وزير التعليم العالي قصي السهيل، أمرا وزاريا بإنهاء تكليف رئيس جامعة ميسان.

وذكر بيان للوزارة تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “حصلت موافقة وزير التعليم العالي قصي السهيل على انهاء تكليف ( علي عبد العزيز الشاوي ) من مهام منصب رئيس جامعة ميسان بناءً على طلبه وينقل الى ملاك التدريس في جامعة بغداد / كلية الطب”.





وأضاف، انه “تقرر تكليف (عبد الباسط محسن عيال) بمنصب رئيس الجامعة وكالة ولمدة ثلاثة اشهر”.

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