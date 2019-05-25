مدينة النعمانية في واسط تفتتح ناديا للسينما

2019/05/25 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مؤسسة " سنتر فن " للسينما والمسرح نادي السينما في مدينة النعمانية التابعة لمحافظة واسط .

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