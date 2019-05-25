تعاون ميليشيات الإرهاب.. «الحوثي» تطلق حملة تبرعات لصالح «حزب الله»

2019/05/25 | 14:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدعم ميليشيا الحوثي الانقلابية، الموالية والمدعومة من إيران، حزب الله اللبناني بالأموال عبر إطلاق إذاعة محلية تابعة لها حملةٍ لدعم الميليشيا اللبنانية بالمال، في الوقت الذي تتجاهل فيه الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها اليمنيون في مناطق سيطرتها حيث تم وقف مرتباتهم منذ أكثر من عامين.

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