ناسا تلتقط صورة واحدة تجمع الليل والنهار على كوكب الارض

2019/05/25 | 15:28

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التقطت رائدة "ناسا" على المحطة الفضائية الدولية صورة تجسد الانتقال من يوم إلى آخر على الأرض في لقطة واحدة مذهلة.

وتمكّنت كريستينا إتش

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