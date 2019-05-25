العثور على أسلحة من مخلفات “داعش” الإرهابي بعملية استباقية غربي الأنبار

2019/05/25 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار ،اليوم السبت، أن القوات الأمنية عثرت على أسلحة متنوعة من مخلفات “ داعش” بحملة أمنية استباقية غربي المحافظة .

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