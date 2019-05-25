الطاقة النيابية : استجواب وزير الكهرباء بعد عطلة العيد

2019/05/25 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رجح عضو لجنة النفط والطاقة والثروات الطبيعية أمجد العقابي، اليوم السبت، استجواب وزير الكهرباء لؤي الخطيب بعد انتهاء عطلة العيد، مشيرا إلى أن هناك ملفات كبيرة سيتم استجواب الخطيب بشأنها.

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