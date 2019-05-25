2019/05/25 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال عضو لجنة الصحة والبيئة جواد الموسوي، إن هناك شبهات فساد وهدر بالمال العام في عقود شركة (Pfizer) وشركة (Baxalta) ووجود فرق في أسعار العقود وخلل قانوني في الاحالة لعقد العامل التاسع لمرض (الهيموفيليا) نزف الدم الوراثي".​

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموسوي: شبهات فساد في عقود كيماديا) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموسوي: شبهات فساد في عقود كيماديا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).