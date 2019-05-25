اسلحة ومعدات حربية اميركية تغزو المنطقة العربية بصحبة ال1500 جندي اميركي

2019/05/25 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

أمر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الجمعة، بإرسال 1500 جندي إضافي إلى المنطقة على اثر الاعتداءات على سفن في خليج عُمان، والهجوم الصاروخي قرب مقر السفارة الأميركية في بغداد.

وذكر مسؤولون أميركيون أن العديد من المعدات الحربية والأسلحة الحديثة سترافق الجنود المتجهين إلى الشرق الأوسط ,...

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