هازارد يمهل ريال مدريد سبعة أيام.. وتشلسي يحدد سعره

2019/05/25 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم/ متابعة

ذكرت تقارير صحفية، السبت، أن نادي تشلسي الإنجليزي حدد سعر بيع نجمه البلجيكي، إدين هازارد، المرتبط بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني، فيما حدد اللاعب مدة الاسبوع كموعد نهائي لاتمام الصفقة.

ووفقا لصحيفة "الصن" البريطانية، فإن" تشلسي يريد الحصول على مبلغ قيمته 130 مليون جنيه إسترليني (نحو 165 مليون دولار) من أجل التخلي عن إدين هازارد خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ومن جانبه فقد حدد النجم البلجيكي موعدا نهائيا لانتقاله إلى ريال مدريد هو الرابع من حزيران المقبل، مشيرا إلى" رغبته في إتمام صفقة الرحيل بعد أسبوع واحد على الأكثر من نهائي يوروبا ليغ الذي سيجمع بين تشلسي وأرسنال الأربعاء المقبل".

وأوضحت الصحيفة أنه" ليس سرا أن هازارد (28 عاما) يرغب بشدة في الانتقال إلى سانتياغو برنابيو هذا الصيف، كما أن مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، يضع توقيع نجم "البلوز" ضمن أولوياته".

وأشارت صحيفة "الميرور" إلى أن" هازارد يريد إنهاء الصفقة بهذا التوقيت قبل الانضمام إلى زملائه الدوليين في تصفيات منتخب بلجيكا ليورو 2020 أمام كازاخستان واسكتلندا".

من جانبها، ذكرت "سكاي سبورتس" أن" ريال مدريد الإسباني يقيم صفقة شراء هازارد من تشلسي بمبلغ قيمته 88 مليون جنيه إسترليني (أو ما يقرب من 112 مليون دولار).

ويدخل هازارد في السنة الأخيرة المتبقية له بعقده مع تشلسي، الأمر الذي يضع البلوز تحت ضغط المفاوضات، حيث يمكن للاعب التعاقد مجانا مع أي فريق في حزيران من العام المقبل، على أن يرحل في صيف 2020.

بغداد اليوم/ متابعة

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وضمن مي

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ويستهدف برشلونة في مباراة اليوم ضد فالنسيا مصالحة ج

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