العراقية ثانياً كأفضل شركة طيران في مطار فنوكوفو الروسي

2019/05/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]حصلت الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية (احدى تشكيلات وزارة النقل) على مرتبة أفضل ثاني شركة طيران في الفئة العاشرة من ناحية الإلتزام بالمواعيد في موسم شتاء ٢٠١٨/٢٠١٩ التي يمنحها مطار فنوكوفو في العاصمة الروسية موسكو لشركات طيران دول العالم .

وعبرت إدارة الخطوط الجوية العراقية في بيان لها اليوم ، اليوم السبت ،عن سعادتها لحصولها على هذه المرتبة المتقدمة معربة عن اهتمامها العالي بأهمية الالتزام بالوقت لدى المسافرين ".

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