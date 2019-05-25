القبض على اثنين من خبراء تصنيع الكواتم وتفخيخ العجلات في الموصل

2019/05/25 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]القت مفارز الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى،اليوم السبت، القبض على اثنين من الإرهابيين في الجانب الأيسر من الموصل متخصصين بصنع الكواتم وتفخيخ العجلات.

وذكر بيان صدر عن مديرية الاستخبارات العسكرية تلقته وكالة[اين] ،أن " مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات نينوى وبعملية نوعية ومعلومات استخبارية دقيقة وتحرك سريع نحو الأهداف تمكنت من إلقاء القبض على اثنين من الإرهابيين في منطقة سادة بعويزه في الجانب الأيسر من الموصل".واضاف ،أن "المتهمين من المتخصصين في صناعة الكواتم وتفخيخ العجلات من خلال ورشة كانا يمتلكانها بالجانب الايمن من الموصل قبل التحرير وساهما بصناعة المئات من الكواتم وتفخيخ عشرات العجلات لعصابات داعش الارهابية" .وتابع البيان ،أنه "تم احالتهما للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب".

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